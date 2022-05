Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé s'active pour boucler son départ !

Publié le 7 mai 2022 à 16h15 par Dan Marciano

Malgré les dernières rumeurs sur une possible prolongation au PSG, Kylian Mbappé aurait décidé de partir au Real Madrid cet été. Le joueur voudrait garder le silence jusqu'à la fin de la saison afin de ne pas s'attirer les foudres des supporters et de ses dirigeants.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Kylian Mbappé est tiraillé entre une prolongation de courte durée avec le PSG et un départ au Real Madrid. Le joueur poursuit sa réflexion, comme l'a confié sa mère sur les réseaux sociaux. Mais certains médias se montrent plus affirmatifs. Ce jeudi, Le Parisien a annoncé que le joueur était sur le point de signer un nouveau contrat de deux ans avec le PSG, et de poursuivre son aventure dans la capitale française. A contrario , la presse espagnole continue d'annoncer son arrivée prochaine au Real Madrid.

Mbappé devrait annoncer sa décision à la fin de la saison