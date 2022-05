Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C'est confirmé pour la prolongation de Kylian Mbappé !

Publié le 7 mai 2022 à 13h30 par Dan Marciano

Les rumeurs se confirment. Kylian Mbappé serait effectivement proche de prolonger son contrat avec le PSG, malgré le démenti de sa mère ce jeudi.

Le Real Madrid ne cesse d'afficher son optimisme dans le dossier Kylian Mbappé. Le club espagnol prépare depuis plusieurs mois l'arrivée de l'international français, sous contrat avec le PSG jusqu'en juin prochain. Mais ces dernières heures, ce feuilleton a pris un tournant inattendu. Le 10Sport.com avait évoqué dès le mois de mars les doutes du joueur quant à son avenir. Désireux de porter un jour le maillot du Real Madrid, Mbappé ne fermait pas la porte à une prolongation de courte durée avec le PSG. Une tendance qui a été confirmée par Le Parisien jeudi dernier. A en croire le quotidien, les dernières discussions avec l'entourage du joueur ont été très positives. Les proches du champion du monde auraient donné leur accord à Nasser Al-Khelaïfi pour une prolongation de deux ans, un salaire annuel de 50M€, mais aussi une prime de fidélité de 100M€. Une information immédiatement démentie pour la mère de l'ailier. « Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club). Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties » a confié Fayza Lamari sur les réseaux sociaux. Mais selon une autre source, Mbappé serait effectivement proche de s'engager avec le PSG.

Mbappé proche d'une prolongation ? La tendance se confirme

Journaliste français basé en Espagne, François David confirme les informations du Parisien et annonce, lui aussi, un accord de principe entre le PSG et Kylian Mbappé. « I l n'y a pas encore d'accord, mais Mbappé s'est rapproché du Qatar. Ils se sont mis d'accord sur le chiffre financier de 50 millions d'euros nets par an plus une prime de fidélité de 100 millions. Il n'y a toujours pas d'accord ou de signature, mais Kylian dit maintenant pourquoi pas. La question du fair-play financier et de la masse salariale, ne comptent pas pour Doha et l'UEFA ne va pas non plus aller contre le PSG. Le contrat est de deux saisons. Avec l'accord, Mbappé pourrait partir l'année prochaine ou l'année d'après. Le rêve de Mbappé est de jouer pour le Real Madrid, mais aussi de réussir avec le PSG. Il y a de l'optimisme. On sait à quoi ressemble le jeu et le marché. Peut-être que le Real Madrid s'est un peu endormi après l'accord de l'an dernier » a-t-il confié lors de l'émission El Larguero sur la Cadena Ser.

Mbappé demande des garanties au PSG