PSG : La réaction surréaliste de Messi après la remontada du Real Madrid !

Publié le 5 mai 2022 à 19h10 par Bernard Colas

Ce mercredi, le Real Madrid a réalisé un exploit en éliminant Manchester City sur la pelouse du Santiago Bernabéu. Une rencontre qui a laissé bouché bée un grand nombre d’observateurs, y compris les plus prestigieux à l'instar de Lionel Messi.

Ce mercredi, le Real Madrid avait fort à faire pour décrocher son billet pour la finale de la Ligue des champions après sa défaite sur la pelouse de Manchester City à l’aller (4-3). La qualification des Merengue semblait même irréalisable après l’ouverture du score de Riyad Mahrez (73e), mais les hommes de Carlo Ancelotti ont réalisé un véritable exploit (3-1) en s’offrant une prolongation grâce à un doublé de Rodrygo (90, 90+3), avant que Karim Benzema obtienne et transforme un penalty (94e). Une rencontre qui restera dans les annales, et qui a fait halluciner Lionel Messi.

« Arrête de déconner, ce n’est pas possible »