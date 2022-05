Foot - PSG

PSG : Donnarumma rend hommage à Mino Raiola !

Publié le 2 mai 2022 à 9h42 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 2 mai 2022 à 9h46

Le gardien italien du PSG, Gianluigi Donnarumma, a tenu à adresser un dernier message à son agent, Mino Raiola, décédé samedi.