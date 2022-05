Foot - PSG

PSG - Clash : La sortie surréaliste d’un entraîneur de L1 sur Pochettino !

Publié le 9 mai 2022 à 3h15 par Arthur Montagne

L'absence de Mauricio Pochettino dans la liste des nommés pour le trophée de meilleur entraîneur de Ligue 1 ne cesse de faire parler. Et tout le monde n'y semble pas opposé.

Ces derniers jours, la liste des nommés pour les Trophées UNFP a été dévoilée. Et une absence fait particulièrement parler. En effet, malgré le titre de champion de France déjà acquis par le PSG, Mauricio Pochettino n'est pas nommé parmi les cinq candidats au titre de meilleur entraîneur de la saison. Une décision que Peter Bosz n'a pas compris. « À mon avis pour construire une équipe, c’est aussi le club le plus difficile. C'est vraiment un très bon entraîneur, il est champion de France avec les meilleurs joueurs. Son boulot c’est peut-être le plus dur du championnat », confiait le coach de l'OL en conférence de presse. Un avis pas forcément partagé en L1.

«Moi aussi, si on me file une Porsche pour rouler avec des deux-chevaux, je gagne la course !»