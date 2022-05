Foot - PSG

PSG - Malaise : Un entraîneur de Ligue 1 lâche un tacle sur Pochettino !

Publié le 8 mai 2022 à 19h45 par Pierrick Levallet

Au cours de la saison, Mauricio Pochettino a régulièrement été ciblé par les critiques pour son coaching jugé discutable à certains moments. D'ailleurs, l'entraîneur argentin ne ferait pas vraiment l'unanimité, même auprès des autres techniciens de Ligue 1.

Cette saison n’a pas vraiment été de tout repos pour Mauricio Pochettino. Malgré un effectif de rêve, avec les présences de Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Angel Di Maria notamment, l’entraîneur du PSG n’a jamais été en mesure de mettre en place une tactique de jeu qui enflamme les supporters. L’Argentin s’est donc régulièrement retrouvé ciblé par les critiques des supporters parisiens, surtout après l’élimination prématurée en Ligue des champions contre le Real Madrid. Même en Ligue 1, le plan de jeu Mauricio Pochettino n’aurait pas de grands fans.

« Moi aussi, si on me file une Porsche pour rouler avec des deux-chevaux, je gagne la course ! »