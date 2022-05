Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar envoie un nouveau message aux supporters du PSG !

Publié le 7 mai 2022 à 22h15 par Axel Cornic

Très critiqué cette saison et copieusement sifflé, Neymar a trouvé la solution pour dépasser la colère de ses propres supporters.

Il est loin le Neymar qui avait terminé sur le podium du Ballon d’Or en 2015 puis en 2017, derrière les monstres sacrés Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Voilà plusieurs années que la star du Paris Saint-Germain montre un net déclin, pas vraiment aidé par d’innombrables blessures qui ne lui ont pas permis de faire des saisons pleines. La saison actuelle a été particulièrement compliquée, puisque Neymar aligne les pires statistiques depuis son arrivée au PSG et cela n’a pas échappé aux supporters, qui l’ont régulièrement sifflé depuis l’élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid.

« Dans ces moments-là, je ne peux pas me laisser huer et rendre ma famille triste »