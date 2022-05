Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino reçoit un énorme soutien en Ligue 1 !

Publié le 7 mai 2022 à 3h45 par Arthur Montagne

Absent des nommés pour le trophée UNFP d'entraîneur de la saison, Mauricio Pochettino reçoit le soutien de Peter Bosz.

Les nominations pour les Trophées UNFP sont tombées avec quelques surprises à l'image de l'absence Mauricio Pochettino pour le trophée de meilleur entraîneur de Ligue 1. Malgré le titre acquis assez facilement par le PSG, le technicien argentin ne fait pas partie des cinq nommés qui sont finalement Jorge Sampaoli (OM), Christophe Galtier (OGC Nice), Bruno Genesio (Rennes), Julien Stephan (Strasbourg) et Antoine Kombouaré (Nantes). Mais Peter Bosz estime que l'absence de Mauricio Pochettino n'est pas normale.

Bosz défend Pochettino