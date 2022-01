Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'opération Lionel Messi est déjà un énorme succès pour le PSG !

Publié le 14 janvier 2022 à 18h30 par Bernard Colas mis à jour le 14 janvier 2022 à 18h46

En s’attachant les services de Lionel Messi, le PSG a frappé un grand coup sportif. Mais avec l’arrivée de La Pulga, le club de la capitale a également réalisé une excellente opération financière et marketing.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a réalisé l’impensable en s’attachant les services de Lionel Messi. Alors que sa prolongation avec le FC Barcelone semblait actée, l’Argentin a finalement dû se résoudre à quitter la Catalogne après avoir réalisé toute sa carrière chez les Blaugrana . Une aubaine pour le PSG qui n’est pas passé à côté de cette occasion unique. Cinq mois plus tard, Lionel Messi poursuit son adaptation à sa nouvelle vie dans la capitale française, non sans quelques difficultés. Le septuple Ballon d’Or n’a disputé que 16 rencontres toutes compétitions confondues depuis son arrivée, pour un total de 6 buts et 5 passes décisives. Lionel Messi est encore loin de briller sous ses nouvelles couleurs et sera forcément attendu au tournant lors du huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid, mais sur le plan économique, l’arrivée de l’Argentin est déjà une énorme réussite.

L’arrivée de Messi, vraie « valeur ajoutée » marketing pour le PSG

Ce vendredi, l’agence de presse espagnole EFE dresse un premier bilan du passage de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, et les chiffres ne trompent pas. Depuis la signature de l’ancienne tête de gondole du FC Barcelone, qui s’est accompagnée d’une hausse importante de popularité du club de la capitale sur les réseaux sociaux avec 15 millions de nouveaux followers, le PSG a attiré huit partenaires commerciaux majeurs, spécialisés dans la mode, l’automobile ou encore la crypto-monnaie. La visibilité apportée par Lionel Messi est une réelle « valeur ajoutée » pour l’écurie parisienne dans ces dossiers aux yeux de Vincent Chaudel, spécialiste du marketing sportif. « Ce sont des parrainages intéressants, qui rapportent plusieurs millions d'euros, mais ce ne sont pas les principaux. Il s'agit de Nike-Jordan et Accor », explique-t-il auprès d' EFE . Le média espagnol ajoute que les 80M€ que coûte l'Argentin par saison (salaire de 40M€, primes et impôts) sont pratiquement amortis grâce à l’augmentation significative des revenus enregistrés par le PSG. « En 2021, la croissance de nos revenus sera très importante, certainement plus de 10% par rapport à 2020 , a déclaré à EFE Marc Armstrong, directeur du sponsoring du PSG depuis 2018. Messi a montré qu'il était au sommet de son art lors de la Copa America (remportée par l'Argentine en 2021). En Ligue des champions, il a également été performant, mais il n'y a pas que cela qui attire. Notre politique de recrutement, avec Donnarumma, Hakimi, et Mbappé qui est resté. »

Les ventes de maillots ont explosé grâce à Messi