Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet incroyable ultimatum lancé à une piste de Xavi !

Publié le 16 mai 2022 à 12h30 par Pierrick Levallet

En cas de départ de Frenkie de Jong cet été, le FC Barcelone penserait à Carlos Soler, qui est en fin de contrat en juin 2023, pour le remplacer. D’ailleurs, Joan Laporta pourrait avoir un coup à jouer dans ce dossier puisque le président du FC Valence serait en train de forcer le transfert du joueur de 25 ans cet été pour éviter un départ libre l’année d’après.

Le prochain mercato estival s’annonce plutôt mouvementé du côté du FC Barcelone. Le club catalan aurait quelques projets ambitieux pour se renforcer en vue de la saison prochaine, comme Sadio Mané, Robert Lewandowski, Kalidou Koulibaly et bien d’autres. Cependant, la formation blaugrana pourrait être amenée à connaître quelques départs cet été. En effet, le FC Barcelone pourrait envisager une vente de Frenkie de Jong cet été puisque ce dernier possède une cote intéressante sur le marché des transferts et que des clubs comme le PSG seraient intéressés. Dans cette optique, Joan Laporta se serait déjà mis à la recherche du successeur du Néerlandais et l’aurait même déjà identifié en la personne de Carlos Soler. En fin de contrat en juin de 2023, le milieu de terrain de 25 ans apparaitrait comme une excellente option aux yeux du FC Barcelone. Un accord aurait même déjà été trouvé autour de 20M€ entre le Barça et le FC Valence selon les informations d' AS . Et de son côté, le onzième de la Liga pourrait pousser son joueur vers la sortie cet été pour éviter un départ libre l’année prochaine, quitte à le menacer pour forcer son transfert.

Valence menace Soler pour forcer son départ cet été afin d’éviter un transfert libre en juin 2023