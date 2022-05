Foot - Mercato

Mercato : Bourigeaud vers un gros club étranger ?

Publié le 16 mai 2022 à 10h31 par La rédaction mis à jour le 16 mai 2022 à 10h43

Auteur d’une très belle saison avec le Stade Rennais, Benjamin Bourigeaud pourrait bien quitter la Bretagne lors du prochain mercato et rejoindre l'AS Roma.