Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement dans l'opération Sadio Mané ?

Publié le 16 mai 2022 à 10h30 par La rédaction

Dans le viseur du FC Barcelone pour la saison prochaine, l’attaquant de Liverpool Sadio Mané intéresse un autre très grand club européen.

La direction du FC Barcelone est déjà au travail pour renforcer l’effectif lors du prochain mercato, notamment dans le secteur offensif. Malgré les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres et Adama Traoré l’hiver dernier, le Barça souhaite garnir encore un peu plus le front de son attaque, et a jeté son dévolu sur le buteur de Liverpool Sadio Mané (30 ans). Cependant, ce dernier n’est pas assuré de rejoindre la Catalogne, puisqu’un autre grand club s’est manifesté pour le recruter !

Le Bayern aussi sur Mané