Mercato : Dupraz, Galtier, Kombouare… Vers une révolution sur les bancs de Ligue 1 ?

Publié le 16 mai 2022 à 6h30 par Arthur Montagne

A quelques jours de la fin de la saison, des décisions importantes vont être prises dans les clubs de Ligue 1. A l'image de la situation des entraîneurs. Si certains sont assurés de rester en poste, pour beaucoup d'entre eux, l'incertitude règne. Et c'est le cas de nombreux clubs à l'image du PSG, de l'OGC Nice ou encore de l'ASSE et du FC Nantes.

Comme à l'issue de chaque saison, la situation des entraîneurs de Ligue 1 va être scruter, surtout que mise à part une poignée d'entre eux, aucun ne semble à l'abri d'un départ ou d'un licenciement. Julien Stéphan (Strasbourg), Bruno Genesio (Rennes), Franck Haise (RC Lens), Oscar Garcia (Reims) ou encore Michel Der Zakarian (Brest) et Pascal Gastien (Clermont) sont assez sereins pour leur avenir tandis que Bruno Irles (Troyes) et Philippe Clément (AS Monaco) arrivés en cours de saison devraient également maintenir leur poste. Pour tous les autres, le doute subsiste à l'image de Mauricio Pochettino. « Je suis l'entraîneur, non ? C'est une question évidente. Je suis l'entraîneur et je fais partie du club, comme tous ceux qui travaillent au sein de l'entité. Je fais partie de l'organigramme et je suis impliqué dans le processus de décision », confie l'entraîneur du PSG en conférence de presse. Mais cela ne devrait pas faire changer d'avis ses dirigeants qui cherchent déjà son successeur. Mais l'Argentin n'est pas le seul à ne pas être sûr d'être toujours présent la saison prochaine..

Vers une valse des entraîneurs ?