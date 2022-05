Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jürgen Klopp se prononce sur la piste Kylian Mbappé !

Publié le 17 mai 2022 à 8h45 par Thomas Bourseau

Entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp a affirmé un intérêt pour Kylian Mbappé révélé par le10sport.com dès le mois d’avril 2020 lors de son passage en conférence de presse lundi. Pour autant, le coach des Reds ne se fait pas vraiment d’illusion quant au recrutement de l’attaquant français dont l’avenir semble s’écrire au Real Madrid en cas de départ du PSG cet été.

D’après différents médias, le destin de Kylian Mbappé ne pourrait s’écrire cet été que dans deux clubs. En effet, soit le champion du monde tricolore pliait bagage afin de vivre son rêve d’enfance qui est d’arborer la tunique merengue comme l’a fait par le passé son idole Cristiano Ronaldo, soit une prolongation de contrat de courte durée au PSG serait signée. D’après The Athletic, un accord aurait été trouvé entre le Real Madrid et Mbappé sur les bases de son potentiel futur contrat bien que rien ne soit pour le moment signé. Néanmoins, le10sport.com vous faisait part au printemps 2020 d’un intérêt concret de Jürgen Klopp, entraîneur de Liverpool. Des conversations téléphoniques à la fois avec Wilfrid Mbappé, père de l’attaquant du PSG et le champion du monde en question avaient eu lieu. Et Klopp n’a d’ailleurs pas caché son intérêt et de ce fait, celui de Liverpool dans la journée de lundi.

Klopp affirme que Liverpool est « intéressé » par Mbappé, mais…