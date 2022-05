Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antonio Conte est retenu pour son avenir…

Publié le 17 mai 2022 à 6h15 par Thomas Bourseau

Capitaine de Tottenham, Harry Kane a avoué qu’Antonio Conte faisait l’unanimité dans le vestiaire des Spurs et qu’il était prêt à continuer à travailler avec le technicien italien figurant dans le viseur du PSG, la saison prochaine.

Bien que Mauricio Pochettino ne cache pas publiquement sa volonté d’honorer son contrat courant jusqu’en juin 2023 en restant sur le banc du PSG la saison prochaine, les hauts dirigeants parisiens semblent scruter le marché en gardant un oeil sur les situations de Zinedine Zidane, de Sergio Conceiçao ou encore d’Antonio Conte pour ne citer qu’eux. Néanmoins, il ne faudrait pas s’attendre à la venue de l’entraîneur de Tottenham qui serait pleinement engagé du côté des Spurs selon la presse anglaise.

« C'est un gars formidable »