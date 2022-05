Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça répond pour le retour de Lionel Messi !

Publié le 17 mai 2022 à 4h30 par Thibault Morlain

Ce dimanche, un retour de Lionel Messi au FC Barcelone a été au coeur des informations en Catalogne. Cela n’a d’ailleurs pas manqué de faire réagir les Blaugrana.

L’été dernier, c’est en pleurs que Lionel Messi avait fait ses adieux au FC Barcelone. Après 21 ans passés en Catalogne, l’Argentin avait dû faire ses valises, ne pouvant pas prolonger en raison des problèmes économiques du Barça. Depuis, Messi s’est engagé avec le PSG. Mais entre le septuple Ballon d’Or et le FC Barcelone, l’histoire pourrait ne pas totalement être terminée. Et ce dimanche, Jorge Messi, père de La Pulga, a fait une grosse annonce à ce sujet, lâchant : « J’espère que Leo pourra revenir à Barcelone un jour ».

Messi de retour à Barcelone ?