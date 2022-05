Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un retour de Lionel Messi au Barça est déjà évoqué !

Publié le 16 mai 2022 à 4h00 par Thibault Morlain

L’été dernier, Lionel Messi a dû quitter le FC Barcelone. Un déchirement pour l’Argentin, mais l’idée d’un retour n’est pas à écarter. Et ce n’est autre que le père de Messi qui l’a expliqué.

Arrivé très jeune au FC Barcelone, Lionel Messi a écrit l’histoire du football avec le club catalan. On pensait d’ailleurs que l’Argentin allait terminer sa carrière au Barça. Problème, les déboires financiers des Blaugrana ont obligé Joan Laporta à laisser partir Messi, qui s’est par la suite engagé avec le PSG. Alors que La Pulga devrait y rester jusqu’en 2023, la question est de savoir que ce Lionel Messi fera ensuite. Et si on revoyait le septuple Ballon d’Or à Barcelone ?

« J’espère que Leo pourra revenir à Barcelone un jour »