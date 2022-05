Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce troublante d’un joueur parisien…

Publié le 16 mai 2022 à 3h00 par Guillaume de Saint Sauveur

En fin de contrat avec le PSG, Xavi Simons affiche un discours très énigmatique au sujet de son avenir, ce qui n’annonce rien de bon à quelques jours de la fin de la saison.

Kylian Mbappé et Angel Di Maria ne sont pas les seuls joueurs concernés par une fin de contrat cette saison au PSG ! Xavi SImons (19 ans), le jeune milieu de terrain néerlandais, n’a lui non plus toujours pas prolongé alors qu’il pourrait se diriger vers un départ libre, et son discours semble révéler encore de grandes incertitudes quant à son avenir avec le PSG.

« Je ne sais toujours pas ce qui va se passer »