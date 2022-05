Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce de taille sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 16 mai 2022 à 2h30 par Guillaume de Saint Sauveur

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé va avoir une décision majeure à prendre en vue du mercato estival et de la suite de sa carrière. Mauricio Pochettino a indiqué samedi soir que le verdict devrait tomber assez rapidement.

Le feuilleton Kylian Mbappé bat son plein au PSG ! L’attaquant français, qui arrive en fin de contrat au Parc des Princes, continue de faire durer le suspense jusqu’au bout alors que deux options concrètes s’offrent à lui pour son avenir : une prolongation de dernière minute avec le PSG, ou bien un départ libre au Real Madrid qui était déjà déterminé à le faire venir à l’été 2021. Le décor est donc planté pour Mbappé, et il ne reste plus qu’à connaître la décision de l’ancien joueur de l’AS Monaco…

La décision va bientôt tomber pour Mbappé