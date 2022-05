Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Di Maria... Pochettino se livre sur les dossiers brûlants du projet QSI !

Publié le 15 mai 2022 à 15h30 par Dan Marciano

Après la victoire de son équipe face à Montpellier ce samedi (0-4) Mauricio Pochettino a été interrogé sur les dossiers chauds du PSG. L'avenir de Kylian Mbappé et d'Angel Di Maria ont été au centre des discussions.

Le PSG a vécu un samedi tranquille. Déjà champion de France, le club de la capitale est, facilement, venu à bout de Montpellier (0-4). Lionel Messi, Angel Di Maria et Kylian Mbappé ont inscrit les buts parisiens. Un match, qui pourrait bien être marquant puisque les deux derniers joueurs cités ont de grandes chances de quitter le PSG durant l'intersaison. Présent depuis 2015, Angel Di Maria voit son contrat prendre fin au mois de juin. L'international argentin de 34 ans aimerait rester à Paris jusqu'en 2023, mais Leonardo n'envisagerait pas de lui proposer un nouveau bail. Selon la presse italienne, El Fideo pourrait bien rebondir à la Juventus. Quant à Kylian Mbappé, il demeure la grande priorité du Real Madrid. Comme annoncé par le 10Sport.com, le joueur de 23 ans dispose d'un accord moral avec la formation merengue et pourrait bien évoluer en Liga la saison prochaine, même si le PSG continue de s'accrocher.

Pochettino attend la réponse de Mbappé

Entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino espère, lui aussi, une bonne nouvelle dans ce dossier Mbappé. « C'est un joueur très important pour le PSG, pour tous les supporters du PSG, c'est important, on verra ce qu'il se passe. La décision devrait intervenir dans peu de temps » a confié le technicien argentin en conférence de presse ce samedi. Une décision, qui ne devrait pas être dévoilée lors de la cérémonie des trophées UNFP, prévue ce dimanche. Désireux de garder une bonne image, Mbappé s'interrogerait encore sur la manière d'annoncer son choix. Mais ce n'est pas tout puisque Mauricio Pochetttino a été questionné sur un autre dossier chaud du moment, à savoir le possible départ d'Angel Di Maria.

« Que ce soit pour Kylian ou Angel, je préfère les avoir avec moi»