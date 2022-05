Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Diego Simeone au bras de fer pour un joueur de Sampaoli !

Publié le 16 mai 2022 à 2h45 par Guillaume de Saint Sauveur

En fin de contrat avec l’OM, Boubacar Kamara s’apprête à partir gratuitement cet été. Et deux écuries étrangères semblent avoir entamé un bras de fer pour le jeune milieu défensif marseillais…

Boubacar Kamara et l’OM, c’est bientôt la fin ! Le minot de 22 ans, pur produit issu du centre de formation du club phocéen, arrive en fin de contrat à l’issue de la saison, et une prolongation de dernière minute paraît désormais totalement exclue pour Kamara qui va donc s’en aller libre de l’OM. Il aura ainsi la possibilité de choisir son futur point de chute et de négocier une grosse prime à la signature, d’autant que deux clubs semblent actuellement se disputer ses faveurs.

L’Atlético bataille face à West Ham pour Kamara

Comme l’a annoncé le journaliste Fabrizio Romano sur son compte Twitter, deux équipes semblent aujourd’hui en course pour attirer Boubacar Kamara : West Ham et l’Atlético de Madrid, les deux clubs dirigés respectivement par David Moyes et Diego Simeone. Reste à savoir vers quelle écurie se dirigera le joueur de l’OM…