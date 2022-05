Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La sortie troublante de Pochettino sur ce dossier sensible du projet QSI !

Publié le 16 mai 2022 à 0h45 par Dan Marciano

Critiqué pour sa gestion des jeunes joueurs, Mauricio Pochettino n'a pas hésité à offrir du temps de jeu à trois pépites issues du centre de formation ce samedi. Après la rencontre face à Montpellier, le coach du PSG s'est prononcé sur ce dossier sensible.

Le temps de jeu des jeunes joueurs au PSG est un sujet sensible au sein du club parisien. Ce souci ne date pas d'aujourd'hui, mais force est de constater que les choix de Mauricio Pochettino n'ont pas été compris par tout le monde. Face à Troyes dimanche dernier, le technicien argentin n'avait fait entrer aucun jeune, mis à part Ismaël Gharbi dans les derniers instants de la rencontre, alors que le PSG est assuré de remporter un nouveau titre de champion de France. « Je n'ai pas dit qu'ils allaient jouer, j'ai dit qu'ils auraient peut-être des minutes. La place pour les jeunes n'est pas grande. Ils doivent mériter ces moments de jeu » avait lâché Pochettino, agacé.

« Notre staff veut accompagner ces jeunes, mais parfois on parle trop à la légère de certains sujets »