Mercato - PSG : La mise au point de Mauricio Pochettino sur son avenir !

Publié le 15 mai 2022 à 20h45 par Thibault Morlain

Alors que la fin de saison approche, la question de l’avenir de Mauricio Pochettino fait de plus en plus parler. Et ce dimanche, l’Argentin en a rajouté une couche à ce sujet.

Suite à sa victoire face à Montpellier ce samedi, le PSG s’est envolé pour le Qatar dans le cadre d’un stage express. Un voyage qui pourrait notamment décider de l’avenir de Mauricio Pochettino. Malgré un contrat jusqu’en 2023, l’entraîneur du PSG est annoncé sur le départ. Et une réunion avec Nasser Al-Khelaïfi devrait se tenir à Doha. « Sans doute que je devrais voir le président au Qatar. Nous nous verrons sûrement. Mais pour que ça soit bien clair, la planification de nos rencontres sont toujours du fait de nos supérieurs », a expliqué Pochettino.

« Je crois que nous parlons toujours de l’avenir »