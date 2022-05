Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une star de Xavi interpelle Laporta pour cet été !

Publié le 16 mai 2022 à 9h00 par Thibault Morlain

Alors que le FC Barcelone ne manque pas d’ambitions pour cet été, les problèmes économiques sont encore loin d’être résolus. Sergio Busquets a donc tenu à faire passer un message à Joan Laporta à ce propos.

Au FC Barcelone, la reconstruction va se poursuivre cet été. Alors que Xavi attend de nombreux renforts durant l’intersaison, Joan Laporta verrait les choses en grand pour cela, ciblant notamment une arrivée de Robert Lewandowski, qui souhaite aujourd’hui quitter le Bayern Munich. Problème, le Barça est encore en difficulté financièrement. Les plans de Laporta sont ainsi remis en question s’il n’y a pas de ventes et c’est notamment pour cela qu’un départ de Frenkie De Jong serait envisagé par les Blaugrana.

« J'espère qu'ils monteront une équipe aussi compétitive que possible »