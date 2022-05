Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lewandowski, De Jong… Les annonces du Barça pour cet été !

Publié le 15 mai 2022 à 20h30 par La rédaction

Déjà très actif l’hiver dernier, le FC Barcelone sera encore au centre des attentions sur le mercato estival. Mateu Alemany, le directeur du football du Barça, a fait un point sur les dossiers chauds du club catalan.

L’été sera chaud à Barcelone. Un an après le départ de Lionel Messi, le club catalan a dû tourner cette difficile page et passer à autre chose. Le début de saison a été compliqué et le départ de Ronald Koeman semblait inévitable. Finalement, la reconstruction du club a été lancée au moment où Xavi a pris les commandes du FC Barcelone juste avant le mercato hivernal. Grâce au très bon recrutement et à l’impact immédiat de Xavi, Barcelone a récupéré la deuxième place de la Liga. La qualification en Ligue des Champions est assurée et le Barça peut désormais se concentrer sur la saison à venir. Mais avant cela, il y aura un mercato capital…

« Nous n'avons pris aucune décision concernant l’équipe »

Comme cet hiver, le FC Barcelone est attendu au tournant sur ce marché des transferts. Mais pour recruter, le club culé va d’abord devoir vendre. Vu la situation économique, Xavi ne pourra pas demander de recrues à son président si jamais il n’y a aucun départ. Le nom de Frenkie De Jong résonne notamment à l’étranger. « Je l'ai déjà dit plusieurs fois, pour moi, (Frenkie de Jong) est un joueur très important. Mais pour moi, c'est un footballeur fondamental. Fondamental », avait confié Xavi en conférence de presse. Mateu Alemany, directeur du football au FC Barcelone, a lui laissé planer le doute. « Nous n'avons pris aucune décision concernant l'équipe. Frenkie est un joueur majeur. Nous savons clairement ce dont nous avons besoin, et aussi que nous sommes conditionnés par le fair-play financier », a déclaré le dirigeant du Barça au micro de Movistar . Si jamais Frenkie De Jong était vendu, cela devrait bouger dans le sens des arrivées…

« Messi ? S'ils doivent nous dire quelque chose, ils nous le diront »