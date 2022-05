Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette recrue de Xavi reçoit un message clair pour son avenir !

Publié le 15 mai 2022 à 15h00 par Pierrick Levallet

Prêté avec option d'achat l'hiver dernier, Adama Traoré ne devrait pas être conservé par le FC Barcelone et devrait donc faire son retour à Wolverhampton cet été. Cependant, l'Espagnol devra de nouveau s'imposer au sein du club de Premier League s'il veut y rester.

L’hiver dernier, le FC Barcelone s’est considérablement renforcé sur le plan offensif afin de se remettre d’un début de saison plutôt chaotique. Le club catalan s’était donc attaché les services de Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang et d'Adama Traoré en plus de Dani Alves. Si les deux premiers se sont rapidement imposés dans le onze de Xavi, le troisième a fait les frais d’une concurrence rude à son poste. Auteur de bonnes prestations à son arrivée, l’ailier espagnol - prêté par Wolverhampton - a peu à peu perdu sa place au profit d’Ousmane Dembélé. En fin de saison, le FC Barcelone n’aurait donc pas prévu de lever l’option d’achat de 30M€ pour le conserver, considérant ce prix comme trop élevé. Adama Traoré devrait donc revenir à Wolverhampton cet été. Et il devra de nouveau s’y imposer s’il vient à rester, bien que son avenir soit également incertain du côté du club de Premier League.

L'entraineur de Wolverhampton prévient Adama Traoré