Mercato - Barcelone : Cette star du Bayern annonce la couleur pour Lewandowski !

Publié le 15 mai 2022 à 19h00 par La rédaction

Alors que Robert Lewandowski, suivi par le FC Barcelone, a déclaré ce samedi ses envies d’ailleurs, Joshua Kimmich, son coéquipier, est revenu sur les propos de l’attaquant du Bayern Munich.

« Il est bien possible que ce soit mon dernier match avec le Bayern. Je ne peux pas le dire à 100%, mais c'est possible. Nous voulons trouver la meilleure solution pour moi et pour le club », déclarait Robert Lewandowski après le nul du Bayern Munich à Wolfsburg (2-2). Un gros coup de froid jeté son avenir pendant que le FC Barcelone rêve toujours de l’attirer. Et du côté du club bavarois, on s’est déjà fait à l’idée d'un départ…

« Ce serait difficile de le remplacer »