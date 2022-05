Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La réponse cinglante du Bayern sur Lewandowski !

Publié le 15 mai 2022 à 17h00 par Dan Marciano

PDG du Bayern Munich, Oliver Kahn a exclu un départ de Robert Lewandowski cet été, malgré ses envies de départ. Le club allemand prend, ainsi, le risque de le perdre gratuitement en 2023.

Le bras de fer est entamé entre le Bayern Munich et Robert Lewandowski. Ce samedi, l'international polonais a officialisé ses envies de départ : « Il est bien possible que ce soit mon dernier match avec le Bayern. Je ne peux pas le dire à 100%, mais c'est possible. Nous voulons trouver la meilleure solution pour moi et pour le club ». Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG pense à lui pour remplacer Kylian Mbappé. Le FC Barcelone se serait aussi positionné et aurait déjà entamé des contacts avec son agent, Pini Zahavi.

« Il a un contrat et il le remplira. Basta !»