Mercato - PSG : L'annonce fracassante du Bayern sur l'avenir de Lewandowski !

Publié le 15 mai 2022 à 14h30 par Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Robert Lewandowski est l'une des priorités du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé cet été. Interrogé sur l'avenir de son buteur polonais ce dimanche, Herbert Hainer a lâché toutes ses vérités.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé quittera le PSG librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation, Leonardo a déjà commencé le travail pour dénicher son potentiel successeur. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité depuis le mois d'aout, le directeur sportif du PSG a identifié ses deux priorités pour pallier le potentiel départ de Kylian Mbappé. En plan A, Leonardo avait prévu de se jeter sur Erling Haaland, mais il vient de s'engager avec Manchester City. Ainsi, le dirigeant du PSG devrait se tourner vers son plan B, à savoir Robert Lewandowski, si Kylian Mbappé ne prolonge pas. Toutefois, pour s'offrir les services du Polonais, le club parisien devra trouver un terrain d'entente avec le Bayern, puisque le joueur est engagé jusqu'au 30 juin 2023. Et il semble que l'écurie bavaroise ne soit pas disposée à laisser filer Robert Lewandowski cet été.

«L'offre de prolongation n'a pas été acceptée»

Lors d'un entretien accordé à Sky Germany , Thomas Müller s'est livré sur l'avenir de Robert Lewandowski et a fait clairement savoir qu'il voulait le voir rester au Bayern. « Robert Lewandowski ? En ce qui concerne son contrat, les choses ont maintenant été dites. Nous allons voir ce qui se passe. Il a un contrat jusqu'en 2023, donc le FC Bayern a l'affaire en main. Bien sûr, nous aimerions qu'il reste, mais nous connaissons tous le marché. Si Robert Lewandowski continuera à être performant si le Bayern le retient cet été ? Lewy est extrêmement professionnel. Quand on est sur le terrain en tant que joueur - et surtout en tant qu'attaquant - on veut toujours être performant » , a confié le pensionnaire du Bayern.

«S'il peut partir libre ? Bien sûr, il est arrivé libre d'ailleurs»