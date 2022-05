Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris se mobilise pour Lionel Messi !

Publié le 16 mai 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Ayant connu une première saison difficile au PSG, Lionel Messi peut tout de même compter sur le vestiaire parisien à l’instar d’Ander Herrera.

Que ce soit le directeur sportif Leonardo ou le président Nasser Al-Khelaïfi, l’ensemble de la direction du PSG a été sur le pont l’été dernier au moment où le FC Barcelone annonçait que le club ne renouvellerait pas le contrat de l’Argentin. Finalement, le PSG a mis la main sur Lionel Messi qui est contractuellement lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2023 avec une année supplémentaire en option. Néanmoins, Messi n’a pas connu une saison prolifique sur le plan comptable au niveau des buts et de son impact sur le jeu sur la régularité au fil de la saison. De quoi pousser le vestiaire du PSG à monter au créneau pendant tout l’exercice afin d’apporter leur soutien à Lionel Messi, le dernier en date étant Ander Herrera.

« Mais on est très, très optimistes avec lui pour la saison prochaine »