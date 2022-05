Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Bayern persiste et signe pour Lewandowski !

Publié le 17 mai 2022 à 8h30 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone souhaite enregistrer l’arrivée de Robert Lewandowski durant le mercato estival, le Bayern Munich ne compte pas le laisser partir. Les Bavarois l'ont d'ailleurs à nouveau fait savoir.

Les attaquants vont rythmer le prochain mercato estival. En effet, si l’avenir d’Erling Haaland est déjà réglé, celui de plusieurs joueurs de classe mondiale tels que Kylian Mbappé ou Robert Lewandowski est toujours flou. Ce dernier, dont le contrat avec le Bayern Munich prendra fin en juin 2023, pourrait rejoindre le FC Barcelone. Les Blaugrana , qui veulent bâtir un effectif très compétitif, s’intéressent de près à la situation du Polonais, qui ne souhaite pas prolonger son aventure en Bavière. Toutefois, si le natif de Varsovie a déjà informé ses dirigeants qu’il n’accepterait pas de renouveler son bail, le champion d’Allemagne ne compterait pas le laisser partir dans les prochaines semaines.

Le Bayern Munich ne veut pas laisser Lewandowski partir