Mercato - PSG : Lewandowski lâche une bombe sur son avenir !

Publié le 14 mai 2022 à 18h45 par La rédaction

Après huit saisons au Bayern Munich, Robert Lewandowski pourrait avoir disputé son dernier match sous le maillot bavarois, comme il l’a lui-même confié.

La fin de l’idylle pourrait être proche entre Robert Lewandowski et le Bayern Munich. En fin de contrat en juin 2023, l’international polonais souhaiterait quitter le champion d’Allemagne au cours du mercato estival, comme l’a expliqué le directeur sportif bavarois, Hasan Salihamidzic : « Durant la conversation, il m’a informé qu’il ne voulait pas accepter notre offre de prolongation et qu’il voulait quitter le club » . Désireux de renforcer son secteur offensif en enregistrant l’arrivée d’un joueur de classe mondiale, le FC Barcelone fait du joueur de 33 ans sa priorité, et ce dossier pourrait se finaliser aux alentours des 40M€. Un transfert qui serait en bonne voie pour les Blaugrana comme l’a confirmé le buteur, qui a passé un très gros message concernant son avenir. Ce n'est pas tout, puisque Lewandowski est également une option concrète pour le PSG, comme nous avons pu vous le révéler en exclusivité sur le10sport.com.

« Il est bien possible que ce soit mon dernier match avec le Bayern »