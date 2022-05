Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La vérité éclate pour cette grosse opération avec Griezmann !

Publié le 14 mai 2022 à 13h00 par Dan Marciano

Certains médias évoquent un possible échange entre Alvaro Morata et Antoine Griezmann. Mais l'attaquant de l'Atlético ne semble plus être une priorité pour le FC Barcelone.

Antoine Griezmann ne devrait plus porter le maillot du FC Barcelone. Comme annoncé par La Cuatro, le club catalan ne compte plus sur l'international français, prêté depuis l'été dernier à l'Atlético. Les responsables blaugrana espèrent que le club madrilène prendra la décision de le conserver la saison prochaine. Certains médias comme Sport ont même évoqué un possible échange entre Griezmann et Alvaro Morata, prêté par l'Atlético à la Juventus.

Morata ne serait plus une priorité pour le Barça