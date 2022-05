Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avant Mbappé, le premier gros départ de l'été est connu !

Publié le 17 mai 2022 à 11h10 par Arthur Montagne

En fin de contrat le 30 juin, comme Kylian Mbappé, Angel Di Maria semble proche de la Juventus, club avec lequel il aurait déjà trouvé un accord de principe sur la base d'un contrat de deux ans.

Alors que tous les regards sont tournés vers Kylian Mbappé dont la décision semble désormais imminente, une autre star du PSG voit son contrat s'achever le 30 juin, à savoir Angel Di Maria. Mais concernant le Fideo , il n'y a plus beaucoup de suspens puisqu'un départ semble désormais inévitable. Après la victoire contre Montpellier (4-0), l'Argentin a d'ailleurs lâche un message très fort : « Cela fait sept ans que je porte ce maillot et c’est un honneur de faire partie de ce grand club. Allez Paris ! » Et Angel Di Maria semble même déjà connaître son futur club.

Di Maria d'accord avec la Juve ?