Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Danger pour l’avenir d'Arkadiusz Milik ?

Publié le 17 mai 2022 à 23h10 par La rédaction

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, l’attaquant Arkadiusz Milik pourrait bien quitter la cité phocéenne lors du prochain mercato.

Arrivé à l’Olympique de Marseille à l’hiver 2021, Arkadiusz Milik (28 ans) a rapidement trouvé sa place au sein du onze de départ marseillais, devenant indispensable à la pointe de l’attaque. Si l’international polonais est toujours aussi efficace cette saison, il n’est plus titulaire indiscutable et son temps de jeu a considérablement diminué. Alors qu’il arrive en fin de contrat à l’issue de la saison avec l’OM, Milik n’est pas certain de rester en Provence, et pourrait bien rejoindre un autre club cet été.

Des offres pour Milik !

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, trois offres provenant de clubs italiens et espagnols ont été formulées pour recruter Arkadiusz Milik. Cependant, l’identité de ces clubs n’a pas filtré. Même si l'OM retrouvera peut-être la Ligue des Champions la saison prochaine, il n’est donc pas garanti de voir l’ancien pensionnaire de Naples sous les couleurs olympiennes la saison prochaine.