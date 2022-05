Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a enfin tranché pour l'avenir de Dani Alves !

Publié le 17 mai 2022 à 22h00 par Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Dani Alves a longtemps semblé dans le flou pour son avenir. Mais finalement, le FC Barcelone devrait bien lui offrir une prolongation dans les prochains jours.

Dans la foulée du retour de Xavi, une autre légende du club avait fait son come-back au FC Barcelone, à savoir Dani Alves. Mais alors que son contrat s'achève le 30 juin, l'incertitude règne concernant son avenir. Dans les colonnes de MARCA , le latéral brésilien se montrait toutefois très clair à ce sujet : « C'est que j'aimerais continuer parce qu'ici je suis chez moi. Je suis dans le club et dans l'équipe pour lesquels j'ai dû me battre pendant cinq ans pour revenir. Et je pense que je peux continuer à leur apporter des choses, mais cela ne dépend pas de moi. » Et visiblement, il a été entendu.

Alves vers une prolongation ?