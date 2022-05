Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé va dicter un dossier colossal de Xavi !

Publié le 17 mai 2022 à 19h30 par Amadou Diawara

Pour renforcer davantage son attaque, Xavi penserait à recruter Raphinha cet été. Toutefois, le coach du Barça aurait plusieurs dossiers à régler au préalable pour se donner les moyens de ses ambitions. Et à en croire la presse espagnole, l'arrivée de Raphinha au FC Barcelone devrait aussi dépendre de l'issue du feuilleton Ousmane Dembélé.

Malgré les arrivées de Ferran Torres, Adama Traoré et de Pierre-Emerick Aubameyang, Xavi aurait toujours l'intention de recruter en attaque cet été. Dans cette optique, l'entraineur du FC Barcelone s'activerait en coulisses pour dénicher la/les perle(s) rare(s) aux avant-postes. Et il semblerait qu'il ait déjà plusieurs idées en tête pour remplir sa mission, notamment la piste menant à Raphinha. Selon les informations de Marca , le recrutement de l'attaquant de Leeds serait l'un des objectifs de Xavi pour le prochain mercato estival. En effet, le coach du Barça apprécierait particulièrement Raphinha et verrait d'un bon oeil l'idée de le recruter à l'intersaison. Et pour obtenir gain de cause, l'ancien coach d'Al-Sadd aurait un allié de poids : Deco. En effet, le représentant de Raphinha a défendu les couleurs du FC Barcelone et fait actuellement partie de la commission sportive du club catalan.

Le Barça a un plan financier en 3 étapes pour Raphinha

De son côté, Raphinha ne devrait en aucun cas refuser l'opportunité de rejoindre le FC Barcelone. D'après Marca , l'ailier de Leeds aimerait porter les couleurs du Barça la saison prochaine. A tel point qu'il serait prêt à attendre de savoir si et quand l'écurie blaugrana pourra faire une offre avant de s'engager avec une autre équipe cet été. Ainsi, le Barça, qui aurait bien avancé sur ce dossier, bloquerait en quelque sorte Raphinha pour le moment.

L'arrivée de Raphinha compromise par Ousmane Dembélé ?