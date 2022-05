Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a un gros atout pour cet attaquant de Premier League !

Publié le 17 mai 2022 à 17h00 par Amadou Diawara mis à jour le 17 mai 2022 à 17h12

Désireux de renforcer son attaque cet été, le FC Barcelone aurait identifié le profil de Raphinha. Et grâce à Deco, le club emmené par Xavi aurait davantage de chances de rafler la mise sur ce dossier.

Après avoir recruté Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang cet hiver, Xavi voudrait toujours renforcer son attaque. Dans cette optique, le coach du FC Barcelone aurait identifié plusieurs profils, et notamment celui de Raphinha. Et pour le recrutement de l'attaquant de Leeds, Xavi aurait un allié de poids : Deco.

L'arrivée de Raphinha au Barça débloquée par Deco ?