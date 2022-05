Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar acte le départ de Kylian Mbappé !

Publié le 17 mai 2022 à 16h15 par Thibault Morlain

Face au Real Madrid, le PSG n’a jamais voulu baisser les bras pour la prolongation de Kylian Mbappé. Mais voilà que les jeux seraient faits et le club de la capitale serait maintenant résigné.

Le feuilleton Kylian Mbappé touche enfin à sa fin. En effet, après de longs mois de rumeurs et de réflexion pour le joueur du PSG, ce dernier a quasiment pris sa décision comme il l’a récemment révélé. Va-t-il alors prolonger avec le club de la capitale ? Pour convaincre Mbappé, le Qatar était prêt à toutes les folies et si le PSG y a toujours cru, du côté du Real Madrid, l’optimisme n’a jamais quitté la direction merengue. D’ailleurs, la Casa Blanca devrait bel et bien rafler la mise.

Le PSG abandonne !