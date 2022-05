Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un nouveau concurrent débarque pour Thibaut Courtois !

Publié le 17 mai 2022 à 15h00 par La rédaction

Le Real Madrid serait en passe de trouver une nouvelle doublure à son gardien Thibaut Courtois, en la personne de David Ospina (Naples).

Alors que le club s’apprête à disputer une nouvelle finale de Ligue des Champions face à Liverpool le 28 mai prochain au Stade de France, le Real Madrid est déjà au travail pour le prochain mercato estival. Si la Maison Blanche est en passe d’accueillir l'attaquant du PSG Kylian Mbappé dans ses rangs, elle pourrait bien accueillir un nouveau portier afin de suppléer Thibaut Courtois !

Ospina vers le Real