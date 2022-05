Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair pour Milinkovic-Savic !

Publié le 17 mai 2022 à 14h10 par Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, Leonardo garderait un oeil sur la Serie A pour renforcer l’effectif du PSG. Le directeur sportif du club parisien ouvrirait de nouveau le dossier Sergej Milinkovic-Savic qui pourrait quitter la Lazio pour une formation évoluant en dehors de l’élite du football italien.

Comme ce fut le cas au printemps 2020, en atteste l’offre dégainée par le PSG à la Lazio pour le transfert de Sergej Milinkovic-Savic comme le10sport.com vous le révélait en mai 2020, Leonardo aurait toujours des vues sur le profil de l’international serbe. Le directeur sportif verrait en la personne de Milinkovic-Savic une belle option pour apporter un plus à l’entrejeu du PSG. La presse italienne fait part d’un intérêt du Paris Saint-Germain pour le milieu de terrain de la Lazio qui serait l’alternative numéro une du club de la capitale en cas d’échec dans la course à la signature de Paul Pogba. Et bien que le président Claudio Lotito pourrait une nouvelle fois se montrer dur en affaires, un départ de Serie A cet été ne semble pas être totalement exclu selon son entraîneur Maurizio Sarri.

« J'ai acquis la conviction que s'il part, et ce n'est pas une chose facile, il ne restera pas en Italie »