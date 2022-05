Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Macron, Sarkozy... Le Qatar a tout tenté pour Mbappé !

Publié le 17 mai 2022 à 13h45 par Arthur Montagne

Du côté de l'Espagne, le suspens concernant l'avenir de Kylian Mbappé n'existe pas. Son arrivée au Real Madrid ne fait aucun doute et pourtant, le Qatar aurait bien tout mis en œuvre pour le convaincre de rester.

« C’est presque fait ». Kylian Mbappé ne s'en cache pas, sa décision est enfin prise et l'annonce de son choix concernant son futur est donc imminente. « J'annoncerai officiellement ma décision sur mon avenir avant de rejoindre l'équipe de France », assurait également l'attaquant du PSG dimanche soir. Le dénouement de ce feuilleton est donc enfin imminent et vue d'Espagne, cela ne fait aucun doute, Kylian Mbappé va annoncer qu'il rejoindra le Real Madrid cet été.

L'Emir du Qatar avait demandé à Macron et Sarkozy d'intervenir