Mercato - PSG : Le gros coup Pogba prend forme !

Publié le 17 mai 2022 à 13h10 par Arthur Montagne

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba continue d'être convoité sur le marché et se retrouve au cœur d'un duel entre le PSG et la Juventus. Mais la puissance économique du club parisien pourrait faire la différence.

Le marché des joueurs libres bat son plein. Et le PSG en est un acteur important. En effet, alors que l'avenir de Kylian Mbappé devrait être décidé rapidement, celui d'Angel Di Maria semble scellé puisque son départ ne fait plus de doute. Le club parisien pourrait donc voir partir deux joueurs libres, mais compte bien également profiter de l'échéance contractuelle de certains joueurs sur le marché comme ce fut le cas la saison dernière avec Sergio Ramos, Lionel Messi ou encore Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma.

La Juve ne peut pas rivaliser avec le PSG