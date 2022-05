Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le premier très gros dossier de l'été est bouclé !

Publié le 17 mai 2022 à 11h30 par Arthur Montagne

Pendant que tous les regards se tournent vers Kylian Mbappé, dont l'annonce est imminente, une autre star du PSG en fin de contrat va quitter le club. En effet, Angel Di Maria, qui dispose pourtant d'une option pour prolonger à Paris, aurait trouvé un accord avec la Juventus qu'il pourrait rejoindre libre à l'issue de son contrat.

Les prochains jours s'annoncent très chauds à Paris. Et pour cause, Kylian Mbappé a révélé que son choix est « quasiment » fait et que son annonce interviendrait avant le prochain rassemblement de l'équipe de France le 28 mai. Mais l'attaquant français n'est pas le seul à voir son contrat au PSG s'achever le 30 juin. En effet, c'est également le cas d'Angel Di Maria. Le Fideo dispose d'une saison en option dans son contrat, mais afin qu'elle soit activée, il faut que les deux parties soient d'accord. Et si l'international argentin n'a jamais caché sa volonté de rester au PSG, surtout à quelques mois de la Coupe du monde, les décideurs parisiens ne sont pas sur la même longueur d'onde. Auteur d'un bon match contre Montpellier samedi (4-0), Angel Di Maria a d'ailleurs lâché un message lourd de sens sur Instagram après la rencontre : « Cela fait sept ans que je porte ce maillot et c’est un honneur de faire partie de ce grand club. Allez Paris ! » En conférence de presse, Mauricio Pochettino évoquait également l'avenir de son joueur : « Bien sûr qu’Angel est un joueur très important, et ce depuis plusieurs saisons. Comme je dis toujours, que ce soit pour Kylian ou Angel, je préfère les avoir avec moi. Ensuite, il y a à chaque fois des négociations, des situations qui dépendent de trois acteurs différents. Nous verrons de quoi sera fait l’avenir . »

Di Maria va rejoindre la Juventus

Mais cela ne devrait pas suffire à inverser la tendance qui est clairement à un départ d'Angel Di Maria. En effet, selon les informations de La Gazzetta dello Sport , le Fideo dispose d'un accord de principe pour rejoindra la Juventus où il signerait un contrat de deux ans avec à la clé un salaire annuel estimé à 7,5M€ ainsi que des bonus lui permettant d'atteindre les 10M€ par an. Une tendance largement confirmée par GOAL qui va encore plus loin en annonçant que tout est bouclé entre les deux parties et qu'Angel Di Maria est donc tombé d'accord avec la Juventus pour un bail d'un an plus une saison supplémentaire en option. Par conséquent, l'international argentin va quitter le PSG sept ans après son arrivée durant l'été 2015 pour plus de 60M€. Et en Italie, le Fideo va découvrir son cinquième championnat européen. Après la Liga NOS avec Benfica, la Liga avec le Real Madrid, la Premier League avec Manchester United et donc la Ligue 1 avec le PSG, Angel Di Maria va tenter de faire briller sa patte gauche en Serie A avec la Juventus. Samedi soir contre le FC Metz, il disputera donc son dernier match à Paris où il recevra probablement une très belle ovation du Parc des Princes.