Mercato - PSG : Pochettino prend position pour l'avenir de Di Maria !

Publié le 15 mai 2022 à 13h45 par Dan Marciano

Présent en conférence de presse après la victoire de son équipe face à Montpellier, Mauricio Pochettino a été interrogé sur l'avenir d'Angel Di Maria.

Présent au PSG depuis 2015, Angel Di Maria reste un joueur capable de faire la différence à chacune de ses prises de balle. Malgré ses 34 ans, l'international argentin a prouvé qu'il était encore très compétitif en inscrivant un but face à Montpellier ce samedi (0-4). A la fin de la rencontre, le joueur a inscrit un message sur les réseaux sociaux : « Cela fait sept ans que je porte ce maillot et c’est un honneur de faire partie de ce grand club. Allez Paris ! ». Un message loin d'être anodin puisque Di Maria voit son contrat avec le PSG prendre fin en juin prochain et vit, très certainement, ses derniers moments sous le maillot parisien.

« Que ce soit pour Kylian ou Angel, je préfère les avoir avec moi »