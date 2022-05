Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Paul Pogba dicté par l'avenir de Leonardo ?

Publié le 15 mai 2022 à 12h30 par Pierrick Levallet

Afin de se renforcer dans son entrejeu cet été, le PSG aurait placé Paul Pogba sur sa liste. Mais le joueur en fin de contrat intéresserait également la Juventus, qui voudrait récupérer son ancien milieu de terrain. D'ailleurs, une réunion entre les représentants de l’international tricolore et la Vieille Dame serait prévue, même si un obstacle de taille pourrait freiner le club turinois. De son côté, le PSG pourrait voir l'arrivée de Paul Pogba être influencé par Leonardo.

Depuis quelques années, le milieu de terrain semble être l’un des chantiers majeurs du PSG. Le prochain mercato estival devrait d’ailleurs encore voir le club de la capitale essayer de consolider ses rangs dans ce secteur. Étant donné que le recrutement de Georginio Wijnaldum l’été dernier ne s’est pas vraiment avéré fructueux, la direction parisienne scruterait de nouveau le marché des transferts à la recherche de renforts au milieu de terrain. Leonardo multiplierait les pistes depuis quelques mois et aurait déjà certains noms sur sa liste, comme celui de Paul Pogba. L’international tricolore arrive en fin de contrat en juin prochain avec Manchester United et, sauf retournement de situation, il ne devrait pas prolonger. Cependant, la situation contractuelle du champion du monde 2018 n’aurait pas attiré seulement l’intérêt du PSG, puisque la Juventus aimerait le récupérer cet été. Après une saison blanche très délicate, le pensionnaire de Serie A entend bien se renforcer pour revenir au sommet du championnat italien et le retour de Paul Pogba serait un bon début. D’ailleurs, la Vieille Dame devrait être fixée très prochainement concernant la possibilité de voir La Pioche faire son retour à Turin.

Le PSG en ballotage favorable économiquement ?

En effet, selon les informations de la Gazzetta dello Sport , Rafaela Pimenta - qui a repris la direction de l’agence de Mino Raiola suite au décès de ce dernier - devrait s’entretenir avec la Juventus dans les prochains jours pour discuter de l’avenir de Paul Pogba. De son côté, le journaliste Gianluca Di Marzio affirme que ce rendez-vous devrait avoir lieu ce lundi pour savoir si un terrain d’entente peut être trouvé entre les deux parties pour le transfert de l’international tricolore cet été. Si le PSG devra donc surveiller attentivement ce qui découle de cette rencontre, un obstacle pour la Juventus pourrait permettre au club de la capitale de prendre une longueur d’avance sur ce dossier.

L'arrivée de Paul Pogba influencée par l'avenir de Leonardo ?