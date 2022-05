Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Idrissa Gueye poussé vers la sortie avec sa polémique ?

Publié le 17 mai 2022 à 9h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Actuellement dans la tourmente en raison de la polémique liée à son supposé refus de porter un maillot en soutien à la lutte contre l’homophobie, Idrissa Gueye pourrait voit son avenir remis en question avec cet épineux dossier.

Le cas Idrissa Gueye (32 ans) a fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours puisque le milieu de terrain international sénégalais du PSG fait l’objet d’une polémique dont le club de la capitale se serait certainement bien passé. Samedi soir, à l’occasion du déplacement à Montpellier, il était demandé aux joueurs de participer à une opération de lutte contre l’homophobie en portant les couleurs de l’arc-en-ciel sur le maillot du PSG, mais Gueye aurait refusé cette demande, ce qui expliquerait son absence à en croire les révélations de RMC Sport . Et cet épisode pourrait avoir un impact sur son futur…

L’avenir de Gueye incertain ?