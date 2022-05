Foot - PSG

PSG : Absence, homophobie… Le clan Gueye répond à la polémique !

Publié le 15 mai 2022 à 21h10 par Thibault Morlain

Ce samedi, Idrissa Gueye n’était pas sur la feuille de match avec le PSG face à Montpellier. Une absence qui fait aujourd’hui polémique alors que c’était la journée de lutte contre l’homophobie.

En déplacement à Montpellier, le PSG s’est imposé ce samedi (0-4) lors de l’avant-dernière journée de Ligue 1. Toutefois, cette victoire est aujourd’hui éclipsée par une grosse polémique concernant Idrissa Gueye. En effet, le Sénégalais était absent de la feuille de match pour cette rencontre. La raison de celle-ci ? Des raisons personnelles avaient été évoquées pour justifier cette absence de Gueye. Toutefois, désormais, la version est bien différente et fait énormément réagir.

La polémique Gueye !