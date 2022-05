Foot - PSG

PSG : Pochettino affiche un dernier objectif avec Mbappé !

Publié le 15 mai 2022 à 19h45 par Dan Marciano

Buteur face à Montpellier, Kylian Mbappé est en tête du classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1. Mauricio Pochettino espère que son joueur conservera cette place à l'issue de la dernière journée.

La bataille fait rage entre Kylian Mbappé et Wissam Ben Yedder au classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1. Le joueur du PSG a trouvé le chemin des filets ce samedi face à Montpellier, participant à la victoire de son équipe (0-4). Mais le buteur de l'AS Monaco a fait mieux en inscrivant un triplé face à Brest (4-2). Mbappé conserve sa place de leader au classement (25 buts), mais ne compte plus qu'un but d'avance sur son partenaire en équipe de France.

« Espérons que nous puissions aider Kylian à finir meilleur buteur »