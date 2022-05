Foot - PSG

PSG - Malaise : Ronaldinho vole au secours de Neymar !

Publié le 15 mai 2022 à 13h15 par Dan Marciano

Ancienne gloire du PSG, Ronaldinho a pris la défense de Neymar, décevant, ces derniers mois, sous le maillot parisien.

Recrue la plus chère de l'histoire du PSG (222M€), Neymar a énormément déçu ces derniers mois. Sifflé par une partie du Parc des Princes, le joueur brésilien a mal vécu cette fin de saison et cette élimination en huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid. « Bien sûr, personne n’a envie d’être hué, encore moins quand on joue à domicile » a admis Neymar, annoncé sur le départ par certains médias. Selon ces rumeurs, les dirigeants du PSG ne verraient pas d'un mauvais œil un départ cet été.

« Il est fantastique partout, même à Paris »